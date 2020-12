Cyberpunk 2077: Hideo Kojima compare davvero nel gioco! (Di venerdì 4 dicembre 2020) Ricordate quando CD Projekt RED ha trasformato Hideo Kojima in un personaggio di Cyberpunk 2077 per congratularsi con lui (e con la Kojima Productions) per il lancio su PC di Death Stranding? Ecco, l'omaggio a quanto pare aveva un secondo fine. Il creatore di Metal Gear Solid appare davvero all'interno di Cyberpunk 2077. Sorseggiando un drink futuristico su un divano con una giacca da motociclista aperta, il cameo di Kojima può essere trovato in Night City mentre racconta alle compagnie femminili su come le emozioni umane influenzano le produzioni cinematografiche. Secondo quanto riferito, può anche essere avvicinato dai giocatori per iniziare una piccola conversazione. Presumibilmente non sarà l'unico ad avere un cameo. L'ex ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 4 dicembre 2020) Ricordate quando CD Projekt RED ha trasformatoin un personaggio diper congratularsi con lui (e con laProductions) per il lancio su PC di Death Stranding? Ecco, l'omaggio a quanto pare aveva un secondo fine. Il creatore di Metal Gear Solid appareall'interno di. Sorseggiando un drink futuristico su un divano con una giacca da motociclista aperta, il cameo dipuò essere trovato in Night City mentre racconta alle compagnie femminili su come le emozioni umane influenzano le produzioni cinematografiche. Secondo quanto riferito, può anche essere avvicinato dai giocatori per iniziare una piccola conversazione. Presumibilmente non sarà l'unico ad avere un cameo. L'ex ...

