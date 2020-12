Controllo del territorio, Carabinieri al lavoro a Sant'Angelo dei Lombardi. (Di venerdì 4 dicembre 2020) I Carabinieri della Compagnia di Sant'Angelo dei Lombardi negli ultimi giorni hanno intensificato i controlli sul territorio di competenza. I servizi hanno riguardato, oltre alla verifica del rispetto ... Leggi su gazzettadiavellino (Di venerdì 4 dicembre 2020) Idella Compagnia dideinegli ultimi giorni hanno intensificato i controlli suldi competenza. I servizi hanno riguardato, oltre alla verifica del rispetto ...

valeriafedeli : Dopo aver annunciato la sospensione del programma, stamattina @RaiDue ha mandato in onda una replica di #DettoFatto… - borghi_claudio : Abbiamo un ministro fuori controllo del parlamento... quisquilie... #STOPMES - pfmajorino : La sanità lombarda è totalmente fuori controllo. Uno sfascio del sistema assolutamente impensabile anni fa. - AvvBiancoNero : @gobbosabaudo3 @FCBarcelona assolutamente no, non c’è nulla di strano se non che i telefoni dell’ateneo fossero già… - ziwonauta : @FIDASnazionale Benissimo, grazie per la risposta. Vi chiedo un'altra cosa. Come mai non si effettuano test sierolo… -

Ultime Notizie dalla rete : Controllo del Controllo del territorio da parte dei carabinieri della Compagnia di Sant'Angelo dei Lombardi Orticalab Viminale: droni, posti di blocco e controlli nelle case, ecco il piano di vigilanza anti Covid per il Natale

"In un sistema liberal democratico non possiamo entrare in casa delle persone" ha detto Giuseppe Conte nel raccomandare agli italiani di passare il periodo natalizio in casa senza fare veglioni o cene ...

Traffico Bologna: ecco le telecamere per la maxi Ztl del futuro

Il Comune installerà la videosorveglianza su tutto il perimetro cittadino, ben oltre l'attuale zona a traffico limitato. "Avremo un'idea di tutti gli accessi" ...

"In un sistema liberal democratico non possiamo entrare in casa delle persone" ha detto Giuseppe Conte nel raccomandare agli italiani di passare il periodo natalizio in casa senza fare veglioni o cene ...Il Comune installerà la videosorveglianza su tutto il perimetro cittadino, ben oltre l'attuale zona a traffico limitato. "Avremo un'idea di tutti gli accessi" ...