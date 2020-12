Benevento, Inzaghi: «Settimana difficile. Il Parma non è solo Gervinho» (Di venerdì 4 dicembre 2020) Filippo Inzaghi, allenatore del Benevento, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Serie A contro il Parma Filippo Inzaghi, allenatore del Benevento, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Serie A contro il Parma. INFORTUNATI – «Non è stata una Settimana semplice, purtroppo siamo in emergenza. Non mi piace aggrapparmi ad alcun tipo di alibi, Viola e Iago Falque non ci saranno e si aggiungono agli infortuni di Caldirola e Maggio. Sinceramente, però, chiunque è sceso in campo ha dato ampie garanzie e quindi sono relativamente tranquillo». Gervinho – «Secondo me il Parma non è solo Gervinho, è una rosa importante che, da anni, si salva senza problemi. Non sono ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 4 dicembre 2020) Filippo, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Serie A contro ilFilippo, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Serie A contro il. INFORTUNATI – «Non è stata unasemplice, purtroppo siamo in emergenza. Non mi piace aggrapparmi ad alcun tipo di alibi, Viola e Iago Falque non ci saranno e si aggiungono agli infortuni di Caldirola e Maggio. Sinceramente, però, chiunque è sceso in campo ha dato ampie garanzie e quindi sono relativamente tranquillo».– «Secondo me ilnon è, è una rosa importante che, da anni, si salva senza problemi. Non sono ...

