Benevento, Caldirola si è operato: out almeno due mesi (Di venerdì 4 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Benevento Calcio comunica che Luca Caldirola è stato sottoposto questa mattina a Roma ad intervento di meniscectomia selettiva laterale artroscopica del ginocchio destra. L’intervento, eseguito presso la Casa di Cura Mater dei dal Prof. Ezio Adriani, alla presenza del Medico Sociale del Benevento Calcio dott. Stefano Salvatori, è perfettamente riuscito. Il tempo necessario per un completo recupero è stimato attualmente in 2 mesi. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 4 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoIlCalcio comunica che Lucaè stato sottoposto questa mattina a Roma ad intervento di meniscectomia selettiva laterale artroscopica del ginocchio destra. L’intervento, eseguito presso la Casa di Cura Mater dei dal Prof. Ezio Adriani, alla presenza del Medico Sociale delCalcio dott. Stefano Salvatori, è perfettamente riuscito. Il tempo necessario per un completo recupero è stimato attualmente in 2. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

sportli26181512 : #Benevento, Caldirola operato: due mesi di stop: Per il difensore, a Roma, intervento di meniscectomia selettiva la… - tuttocampo : Benevento, intervento perfettamente riuscito per Luca Caldirola: la nota del club - fantapazzcom : Benevento, Caldirola: ecco quando tornerà in campo - ParmaLiveTweet : Benevento, idea Del Pinto al posto di Caldirola? Il centrocampista torna in lista - ParmaLiveTweet : Benevento, attesa per l'intervento di Caldirola: la situazione -