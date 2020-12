Alessandro Borghese: «4 Ristoranti riparte dal delivery» (Di venerdì 4 dicembre 2020) Nel pieno del primo lockdown, alla domanda di un 4 Ristoranti in tempi di pandemia, Alessandro Borghese aveva risposto spiegando che, al massimo, avrebbero tutti potuto mettersi una maschera intorno al tavolo. Ora che 4 Ristoranti si prepara a tornare davvero su Sky Uno l’8 dicembre, Borghese racconta le effettive novità che hanno permesso al programma, uno dei format che più ci ha tenuto compagnia in primavera, di tornare in onda: nessun concorrente a bordo del van dai vetri oscurati, nessun piatto in condivisione a tavola e nessuna cena, solo pranzi. «Visto che i ristoranti chiudono alle 6 di pomeriggio, abbiamo invertito» spiega Borghese in collegamento su Zoom mentre si tormenta il codino che troneggia sopra la sua testa e anticipa di aver dato finalmente sfogo, in queste nuove puntate, a un’altra sua grande passione oltre alla cucina: la motocicletta. Leggi su vanityfair (Di venerdì 4 dicembre 2020) Nel pieno del primo lockdown, alla domanda di un 4 Ristoranti in tempi di pandemia, Alessandro Borghese aveva risposto spiegando che, al massimo, avrebbero tutti potuto mettersi una maschera intorno al tavolo. Ora che 4 Ristoranti si prepara a tornare davvero su Sky Uno l’8 dicembre, Borghese racconta le effettive novità che hanno permesso al programma, uno dei format che più ci ha tenuto compagnia in primavera, di tornare in onda: nessun concorrente a bordo del van dai vetri oscurati, nessun piatto in condivisione a tavola e nessuna cena, solo pranzi. «Visto che i ristoranti chiudono alle 6 di pomeriggio, abbiamo invertito» spiega Borghese in collegamento su Zoom mentre si tormenta il codino che troneggia sopra la sua testa e anticipa di aver dato finalmente sfogo, in queste nuove puntate, a un’altra sua grande passione oltre alla cucina: la motocicletta.

