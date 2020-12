Al via “Donne per la salvezza”: verso un manifesto da consegnare presto al Governo (Di venerdì 4 dicembre 2020) Da domenica 6 dicembre, ore 17.00, sul sito www.halfofit.it, ha inizio un percorso che vedrà esperte ed esperti sulle questioni economico-sociali, personalità della politica, delle istituzioni, delle aziende, dell’associazionismo, confrontarsi in cinque webinar di alto livello. I webinar pubblici saranno la base per la scrittura di un documento, il “manifesto Donne per la salvezza”, per racchiudere le migliori idee e consegnarle alle istituzioni italiane ed europee. Il documento diverrà pubblico entro poche settimane, perché sia patrimonio della società civile tutta e della politica. L’iniziativa verrà ripresa e supportata da numerosi magazine femminili e da molte associazioni di donne e non solo, che sostengono l’iniziativa e vi partecipano. In giorni importanti per il nostro Paese, che vuole dotarsi di cabine di regia per completare la lista di ... Leggi su tpi (Di venerdì 4 dicembre 2020) Da domenica 6 dicembre, ore 17.00, sul sito www.halfofit.it, ha inizio un percorso che vedrà esperte ed esperti sulle questioni economico-sociali, personalità della politica, delle istituzioni, delle aziende, dell’associazionismo, confrontarsi in cinque webinar di alto livello. I webinar pubblici saranno la base per la scrittura di un documento, il “Donne per la, per racchiudere le migliori idee e consegnarle alle istituzioni italiane ed europee. Il documento diverrà pubblico entro poche settimane, perché sia patrimonio della società civile tutta e della politica. L’iniziativa verrà ripresa e supportata da numerosi magazine femminili e da molte associazioni di donne e non solo, che sostengono l’iniziativa e vi partecipano. In giorni importanti per il nostro Paese, che vuole dotarsi di cabine di regia per completare la lista di ...

giannitruvianni : Come Donne Nelle Rose E Come Parole in Prosas: Le Mie Opere Poetiche in Itali... - marco78401209 : Hillary Clinton e la figlia produrranno una serie tv sulle storie di donne coraggiose - andrea__braga : RT @valigiablu: Perché non dovremmo chiamarlo “revenge porn” | @clatorrisi - Nicola63150758 : Un uomo che ti ama - StartMagNews : Nonostante il via libera alla vaccinazione di massa, la Gran Bretagna non ha certezze sulla sicurezza del #vaccino… -

Ultime Notizie dalla rete : via “Donne Il primo portale d'informazione delle Marche GoMarche