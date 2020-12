3 app per partecipare all’extra-cashback di Natale senza Spid o app Io (Di venerdì 4 dicembre 2020) pagamenti digitali (Getty Images)Anche le piattaforme e i sistemi di pagamento digitali si preparano per l’extra-cashback di Natale. A ormai quattro giorni dall’avvio ufficiale del piano del governo per incrementare l’uso dei pagamenti tracciabili, al via dall’8 dicembre con l’extra cashback del 10% sugli acquisti effettuati, piattaforme e società di pagamento come Satispay, Nexi e Hype permetteranno di partecipare al programma direttamente tramite i loro servizi integrati. Oltre alla modalità di iscrizione tramite registrazione all’app Io con le credenziali Spid e agli altri possibili sistemi messi a disposizione dalle banche che hanno sottoscritto accordi con l’azienda PagoPa, per ottenere i rimborsi sulle spese fatte sarà quindi possibile utilizzare direttamente anche le app delle tre società di ... Leggi su wired (Di venerdì 4 dicembre 2020) pagamenti digitali (Getty Images)Anche le piattaforme e i sistemi di pagamento digitali si preparano per l’extra-di. A ormai quattro giorni dall’avvio ufficiale del piano del governo per incrementare l’uso dei pagamenti tracciabili, al via dall’8 dicembre con l’extradel 10% sugli acquisti effettuati, piattaforme e società di pagamento come Satispay, Nexi e Hype permetteranno dial programma direttamente tramite i loro servizi integrati. Oltre alla modalità di iscrizione tramite registrazione all’app Io con le credenzialie agli altri possibili sistemi messi a disposizione dalle banche che hanno sottoscritto accordi con l’azienda PagoPa, per ottenere i rimborsi sulle spese fatte sarà quindi possibile utilizzare direttamente anche le app delle tre società di ...

immuni_app : ?? Con #Immuni abbiamo un’arma in più per limitare la diffusione del Coronavirus. Più persone la scaricano, più ques… - RaiDue : La strana storia delle scritte dei mariti gelosi contro il maresciallo dei carabinieri comparse a Bellano ?? Le par… - SerieA : Si conclude la 9ª giornata di #SerieATIM. ?? Ecco la classifica aggiornata. Scarica l'App ufficiale di Lega Serie… - rconlyangel : @Ale_LoveIsLove Ma perché solo io non riesco a cambiare le foto delle app??? Cioè ci riesco ma quando clicco mi apr… - hiddlesthug : @kstewjessa394 Aw che carino, lei si sta trovando bene col telefono? Io sto ancora scaricando le varie app, devo an… -