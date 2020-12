ZTL sospesa fino al 9 gennaio (Di giovedì 3 dicembre 2020) Prosegue la sospensione della Ztl a Torino. La sindaca Chiara Appendino ha firmato l’ordinanza che prolunga fino al 9 gennaio 2021 la stop all’ingresso a pagamento nel centro di Torino. Dunque, per tutto il mese di dicembre e per i primi giorni di gennaio si potrà continuare ad accedere liberamente al centro cittadino con il proprio veicolo, senza limitazioni di orario. Dall’ordinanza sono escluse le ZTL “Trasporto Pubblico, Pedonale e Area Romana”. L'articolo proviene da Nuova Società. Leggi su nuovasocieta (Di giovedì 3 dicembre 2020) Prosegue la sospensione della Ztl a Torino. La sindaca Chiara Appendino ha firmato l’ordinanza che prolungaal 92021 la stop all’ingresso a pagamento nel centro di Torino. Dunque, per tutto il mese di dicembre e per i primi giorni disi potrà continuare ad accedere liberamente al centro cittadino con il proprio veicolo, senza limitazioni di orario. Dall’ordinanza sono escluse le ZTL “Trasporto Pubblico, Pedonale e Area Romana”. L'articolo proviene da Nuova Società.

