Stash dei The Kolors è diventato papà | è nata Grace

Stash dei The Kolors è diventato papà. Stash, il leader dei The Kolors e Giulia Belmonte sono diventati genitori. L'ex professore di "Amici" ha annunciato poche ore fa con un post il lieto evento: "È appena nata Grace… e io sembro un cretino che fa avanti e indietro per i corridoi dell'ospedale per la gioia ed euforia che sto provando ora… Non ci sono parole per raccontare la felicità che stiamo vivendo in questo momento. Giulia è stata fortissima ed è andato tutto alla grande!!! Brava mami, sei immensa! Nella stessa trasmissione di Maria De Filippi in tarda primavera, avevamo appreso ...

