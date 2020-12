Senti come suona una nebulosa (Di giovedì 3 dicembre 2020) Possiamo percepire gli oggetti del cosmo anche con sensi diversi dalla vista? Sì, ci dicono gli scienziati, che con qualche espediente sono riusciti a convertire in suono le immagini raccolte dai telescopi spaziali. Il processo si chiama sonificazione, e in questo video, appena diffuso dalla Nasa, potete averne un’anteprima: l’audio che Sentite non è altro che la trasposizione in note dell’immagine di una nebulosa, quella cosiddetta del Granchio, raccolta dal telescopio spaziale Chandra. Nel corso dello slittamento del cursore, udiamo insomma una gran moltitudine di suoni sulla base delle coordinate e della luminosità degli oggetti che incontra. (Credit video: Nasa/Cxc/Sao/K.Arcand, System Sounds – M. Russo, A. Santaguida) Wired. Leggi su wired (Di giovedì 3 dicembre 2020) Possiamo percepire gli oggetti del cosmo anche con sensi diversi dalla vista? Sì, ci dicono gli scienziati, che con qualche espediente sono riusciti a convertire in suono le immagini raccolte dai telescopi spaziali. Il processo si chiama sonificazione, e in questo video, appena diffuso dalla Nasa, potete averne un’anteprima: l’audio chete non è altro che la trasposizione in note dell’immagine di una, quella cosiddetta del Granchio, raccolta dal telescopio spaziale Chandra. Nel corso dello slittamento del cursore, udiamo insomma una gran moltitudine di suoni sulla base delle coordinate e della luminosità degli oggetti che incontra. (Credit video: Nasa/Cxc/Sao/K.Arcand, System Sounds – M. Russo, A. Santaguida) Wired.

Ultime Notizie dalla rete : Senti come Gaia, 27 anni, guarita dal Covid: "Questo virus ti fa male" Live Sicilia Giornata Disabilità, Osanna(DG Musei Mibact): "immagino un'Italia in cui nessuno si senta diverso o non incluso"

"Come Direttore del Parco Archeologico di Pompei ho lavorato a fondo perché un sito di importanza universale come l’antica città vesuviana fosse accessibile per tutti.

Gf, i vip potranno sentire i loro cari a telefono

I concorrenti del Gf Vip avranno la possibilità di sentire, per qualche minuto, i loro famigliari. In questo modo potranno meglio decidere se restare o no nella casa.

