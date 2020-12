"Se voglio vedere mio padre, lo faccio. Trattateci come adulti". Monumentale Myrta Merlino: schiaffoni a un governo che sembra una dittatura (Di giovedì 3 dicembre 2020) Troppe restrizioni quelle nella bozza del dpcm Natale anche per Myrta Merlino. La conduttrice di La7, in onda con L'Aria Che Tira, lancia una palese frecciata al governo. "Trattateci come adulti - esordisce senza mezzi termini -, se a Natale voglio vedere mio padre che vive solo forse mi organizzo nel modo giusto per farlo, ormai ho capito come si fa". Secondo la conduttrice gli italiani hanno ben chiare le misure per prevenire la pandemia: "Lavarsi le mani, distanziamento, gel e disinfettanti, ormai sappiamo cosa dobbiamo fare". Insomma, le regole ferree previste dall'esecutivo guidato da Giuseppe Conte come la chiusura dei ristoranti, il coprifuoco e il divieto di spostamento durante le ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 3 dicembre 2020) Troppe restrizioni quelle nella bozza del dpcm Natale anche per. La conduttrice di La7, in onda con L'Aria Che Tira, lancia una palese frecciata al. "- esordisce senza mezzi termini -, se a Natalemioche vive solo forse mi organizzo nel modo giusto per farlo, ormai ho capitosi fa". Secondo la conduttrice gli italiani hanno ben chiare le misure per prevenire la pandemia: "Lavarsi le mani, distanziamento, gel e disinfettanti, ormai sappiamo cosa dobbiamo fare". Insomma, le regole ferree previste dall'esecutivo guidato da Giuseppe Contela chiusura dei ristoranti, il coprifuoco e il divieto di spostamento durante le ...

