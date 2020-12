Sampdoria, Colley sul mercato: fissato il prezzo (Di giovedì 3 dicembre 2020) La Sampdoria sarebbe intenzionata a cedere Colley nella finestra del mercato di gennaio. Valutazione di 10 milioni di euro Colley verso l’addio alla Sampdoria. Il difensore del Gambia – riporta Sampdorianews24.com – sarebbe il primo indiziato a lasciare i blucerchiati nella finestra di gennaio. La difficile situazione economica legata alla pandemia sanitaria avrebbe fatto scendere il prezzo del difensore, con la dirigenza della Sampdoria che sarebbe pronta a cedere il giocatore per 10 milioni di euro. Nei mesi scorsi Colley era stato seguito da vicino dal Celtic. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 3 dicembre 2020) Lasarebbe intenzionata a cederenella finestra deldi gennaio. Valutazione di 10 milioni di euroverso l’addio alla. Il difensore del Gambia – riportanews24.com – sarebbe il primo indiziato a lasciare i blucerchiati nella finestra di gennaio. La difficile situazione economica legata alla pandemia sanitaria avrebbe fatto scendere ildel difensore, con la dirigenza dellache sarebbe pronta a cedere il giocatore per 10 milioni di euro. Nei mesi scorsiera stato seguito da vicino dal Celtic. Leggi su Calcionews24.com

