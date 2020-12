Roma, traffico di rifiuti tossici e batterie delle auto trafugate da bande rom (Di giovedì 3 dicembre 2020) Roma, 3 dic – Ancora traffico di rifiuti tossici. All’alba di ieri è scattata a Roma una maxi operazione a carico di più di 23 persone, ritenute sospettate, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di una serie di reati contro l’ambiente. In più traffico illecito di rifiuti, ricettazione, sottrazione di materiale sottoposto a sequestro, autoriciclaggio, furto. Depredavano batterie al piombo al centro di raccolta Ama di Cinecittà, col fine di reintegrarle, nel circuito legale dello smaltimento, attraverso un compiacente deposito di raccolta autorizzato, sito nel napoletano. rifiuti tossici: un business da quasi mezzo milione di euro Queste le tesi ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 3 dicembre 2020), 3 dic – Ancoradi. All’alba di ieri è scattata auna maxi operazione a carico di più di 23 persone, ritenute sospettate, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di una serie di reati contro l’ambiente. In piùillecito di, ricettazione, sottrazione di materiale sottoposto a sequestro,riciclaggio, furto. Depredavanoal piombo al centro di raccolta Ama di Cinecittà, col fine di reintegrarle, nel circuito legale dello smaltimento, attraverso un compiacente deposito di raccoltarizzato, sito nel napoletano.: un business da quasi mezzo milione di euro Queste le tesi ...

