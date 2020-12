Pagamento Pensioni Gennaio 2021: calendario e date possibili per posta e banca (Di giovedì 3 dicembre 2020) A causa del Coronavirus per gran parte del 2020 sono cambiate le date di Pagamento delle Pensioni per molti pensionati. Da marzo scorso infatti il ritiro in posta è stato scaglionato su più giornate per evitare assembramenti e garantire la sicurezza dei dipendenti e dei clienti. Cosa ci si deve aspettare per il Pagamento delle Pensioni di Gennaio 2021? Sarà anticipato? Continuerà la stretta del Governo o si tornerà alla vita normale? Ecco le ultime ipotesi su quando si potranno ritirare i propri trattamenti previdenziali in posta e banca. Pagamento Pensioni per Gennaio 2021, niente anticipo in banca Per quanto riguarda il ritiro ... Leggi su pensionipertutti (Di giovedì 3 dicembre 2020) A causa del Coronavirus per gran parte del 2020 sono cambiate ledidelleper molti pensionati. Da marzo scorso infatti il ritiro inè stato scaglionato su più giornate per evitare assembramenti e garantire la sicurezza dei dipendenti e dei clienti. Cosa ci si deve aspettare per ildelledi? Sarà anticipato? Continuerà la stretta del Governo o si tornerà alla vita normale? Ecco le ultime ipotesi su quando si potranno ritirare i propri trattamenti previdenziali inper, niente anticipo inPer quanto riguarda il ritiro ...

