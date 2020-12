"Mai con ragazzi etero fidanzati". Francesco Oppini e Tommaso Zorzi, la clamorosa frase rivelatrice al GF Vip (Di giovedì 3 dicembre 2020) Francesco Oppini lascia il Grande Fratello Vip, il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. E Tommaso Zorzi va in crisi. Lunedì sera i concorrenti firmeranno un nuovo contratto per rimanere nella casa. Elisabetta Gregoraci, Dayane Mello e Oppini potrebbero mollare. E Zorzi piomba nella solitudine. Ci pensa Cristiano Malgioglio a chiarire tutto al gieffino: "Tommaso tu non ti devi innamorare di ragazzi etero fidanzati", dice. "Devi pensare anche alla sua salute (quella di Francesco, ndr), sei un ragazzo intelligente, devi dire ‘mi dispiace se tu vai, ma se vai sono molto contento perché se rimani qua soffri - continua Malgy -. Qua lui sta male, fuori ha le sue cose e le sue ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 3 dicembre 2020)lascia il Grande Fratello Vip, il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Eva in crisi. Lunedì sera i concorrenti firmeranno un nuovo contratto per rimanere nella casa. Elisabetta Gregoraci, Dayane Mello epotrebbero mollare. Epiomba nella solitudine. Ci pensa Cristiano Malgioglio a chiarire tutto al gieffino: "tu non ti devi innamorare di", dice. "Devi pensare anche alla sua salute (quella di, ndr), sei un ragazzo intelligente, devi dire ‘mi dispiace se tu vai, ma se vai sono molto contento perché se rimani qua soffri - continua Malgy -. Qua lui sta male, fuori ha le sue cose e le sue ...

gaglio94 : Col cuore e con la voglia di non mollare mai. Sempre forza Inter! ???????? @inter #forzainter #borussiainter #UCL - XFactor_Italia : La nostra @MYDRAMA9 non è mai stata così “Chic” come in questo brano con @izimuzic ? #XF2020 - RealPiccinini : Uno come Diego non muore mai. Nella testa e nel cuore di tutti i tifosi del mondo il ricordo di quello che ha saput… - babbo100 : RT @AugustoMinzolin: Oggi 993 morti,mai così tanti dall’inizio della Pandemia.Italia terzo paese per tasso di mortalità dopo Messico e Peru… - illicitgilmore : RT @TrashAmmme: MTR: ma sei mai stato 80 giorni con una persona? Tommy: più che altro nessuno è voluto mai stare 80 giorni con me MTR: noi… -