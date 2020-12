L’Italia e l’Europa non possono più tacere sull’Egitto (Di giovedì 3 dicembre 2020) Da Scarlett Johansson ad Amnesty international si moltiplicano le proteste per l’incarcerazione degli attivisti per i diritti umani egiziani. Con i casi di Giulio Regeni e Patrick Zaki, L’Italia è il paese europeo più coinvolto e preso in giro dall’Egitto. Leggi Leggi su internazionale (Di giovedì 3 dicembre 2020) Da Scarlett Johansson ad Amnesty international si moltiplicano le proteste per l’incarcerazione degli attivisti per i diritti umani egiziani. Con i casi di Giulio Regeni e Patrick Zaki,è il paese europeo più coinvolto e preso in giro dall’Egitto. Leggi

