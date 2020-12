Ingressi contingentati in Comune | a San Teodoro arrivano due vigilanti

Ultime Notizie dalla rete : Ingressi contingentati

Gallura Oggi

Con la pandemia in corso negli uffici comunali di San Teodoro si erano creati non pochi problemi di accesso per i cittadini.Massimo fossati presidente Anef Lombardia e gestore impianti Piani di Bobbio racconta i preparativi per la stagione, destinata a iniziare solo a gennaio. Ecco come gli impianti e i servizi si stanno a ...