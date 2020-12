Il serial killer che ha ucciso più di 90 donne e disegna i volti di tutte le sue vittime (Di giovedì 3 dicembre 2020) L'FBI ritiene che le sue affermazioni siano credibili, confermato il suo coinvolgimento in almeno 50 omicidi. Samuel Little ha 80 anni. Per cinquant'anni non era stato collegato a nessun uccisione. ... Leggi su today (Di giovedì 3 dicembre 2020) L'FBI ritiene che le sue affermazioni siano credibili, confermato il suo coinvolgimento in almeno 50 omicidi. Samuel Little ha 80 anni. Per cinquant'anni non era stato collegato a nessun uccisione. ...

_teeo : Praticamente sto guardando questo programma tv su un serial killer e quando dicono che la moglie ha avuto un forte… - alex_marchesini : @bwinnie75 Che detta così, fa molto serial killer ?????? - cvalipso : comunque io convintissima che harry non sarà una serial killer, fa parte di una setta e fa il lavaggio del cervello… - Domenico_dott : Storia di Samuel Little, il più feroce serial killer d’America che ha confessato 93 omicidi - SaraLF74 : RT @OttobreInfo: L'Australia invia dei serial killer sgozzatori di bambini in Afghanistan, ma se la prende con la Cina che denuncia questo… -