Il direttore dello Spallanzani Ippolito | “Chi ha avuto il Covid non deve vaccinarsi”

"Chi ha avuto il Covid non deve vaccinarsi contro la malattia perché ha sviluppato anticorpi naturali, semmai dovrà controllare il livello di questi anticorpi. E quando questi dovessero scendere, si può riconsiderare una vaccinazione". A dirlo è Giuseppe Ippolito, direttore scientifico dell'Istituto Spallanzani e infettivologo del Comitato tecnico scientifico. "Chi non risponde a un vaccino può averne un altro", ha aggiunto Ippolito, intervistato dalla trasmissione Radio anch'io di Radio 1. "Non sappiamo quanto dura l'immunità, è verosimile che le persone potranno usare un vaccino diverso. Non è il primo caso. Abbiamo già avuto esperienze di altri vaccini per cui le persone che non rispondevano a uno o raddoppiavano la dose o usavano un vaccino diverso".

