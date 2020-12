Hiroyuki Sanada con Lady Gaga e Brad Pitt in Bullet Train

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di giovedì 3 dicembre 2020) Poco dopo l’annuncio che il premio Oscare Logan Lerman si uniranno al cast, Deadline riporta che(Wolverine-l’immortale, l’ultimo samurai ) sarà il protagonista del prossimo thriller d’azione diretto da David Leitch. Chi è? Tra gli attori giapponesi più talentuosi e apprezzati della sua generazione,ha ottenuto il favore e l’attenzione del pubblico americano e straniero con più di cinquanta film e un Japanese Academy Award.ha recentemente recitato in Army of the Dead di Zack Snyder, uscita previsa su Netflix, e ha appena terminato le riprese del nuovo Mortal Kombat di James Wan e Todd ...