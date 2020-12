Halo Infinite compare nella pubblicità di Microsoft: Master Chief alle prese con due cagnolini! (Di giovedì 3 dicembre 2020) Microsoft ha pubblicato alcuni spot pubblicitari memorabili nel corso degli anni, ma quest'anno è il migliore perché include, beh...cani. Non sono nemmeno cani normali. Questi cuccioli sognano di correre in un mondo virtuale di Minecraft, riportare le granate a Master Chief in Halo e persino volare alto nei cieli di Microsoft Flight Simulator. "A Dog's Dream" presenta due cani annoiati a casa mentre i loro proprietari sono distratti giocando ad Halo Infinite (su una Xbox Series S a quanto pare), impegnati nelle chiamate di lavoro di Microsoft Teams o nella creazione di materiali in Minecraft. Gli adorabili animaletti quindi iniziano a sognare, chiedendosi come sarebbe il mondo virtuale se più cani facessero parte di ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 3 dicembre 2020)ha pubblicato alcuni spot pubblicitari memorabili nel corso degli anni, ma quest'anno è il migliore perché include, beh...cani. Non sono nemmeno cani normali. Questi cuccioli sognano di correre in un mondo virtuale di Minecraft, riportare le granate aine persino volare alto nei cieli diFlight Simulator. "A Dog's Dream"nta due cani annoiati a casa mentre i loro proprietari sono distratti giocando ad(su una Xbox Series S a quanto pare), impegnati nelle chiamate di lavoro diTeams ocreazione di materiali in Minecraft. Gli adorabili animaletti quindi iniziano a sognare, chiedendosi come sarebbe il mondo virtuale se più cani facessero parte di ...

