Ghoulam riceve i complimenti di Gattuso | contro l’AZ tocca ancora a lui

(Di giovedì 3 dicembre 2020) Meno di un mese fa era stato spedito in tribuna per poco impegno insieme a Mario Rui ma oraavrà un’altra opportunità. Dopo i … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Ultime Notizie dalla rete : Ghoulam riceve

forzAzzurri

" Ha ricevuto i complimenti di Gattuso che è tentato di lanciarlo nuovamente tra i protagonisti al posto di Mario Rui. Ghoulam si sente pronto: vuole ritrovare continuità e minutaggio per guadagnare c ...Questa sera allo stadio San Paolo, fischio d'inizio alle ore 21,00, il Napoli affronterà il Rijeka per la quarta giornata di Europa League.