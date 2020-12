‘Gf Vip 5’, ecco dove avevamo già visto la giovanissima fidanzata di Paolo Brosio (Video) (Di giovedì 3 dicembre 2020) Sta facendo molto chiacchierare la coppia formata da Paolo Brosio e la su giovanissima fidanzata Maria Laura De Vitis. Di questo legame si era già iniziato a parlare quando il giornalista si trovava nella Casa del Grande Fratello Vip 5. Dopo la sua breve esperienza nel reality, Paolo non ha mai nascosto il suo rapporto con la bella 22enne e i due, soprattutto nelle ultime settimane, sono stati spesso ospiti dei salotti televisivi di Barbara D’Urso. La De Vitis è stata accusata da Soleil Sorge di avere una relazione con un noto imprenditore milanese col quale qualche giorno fa ha avuto un confronto proprio nel corso dell’ultima puntata di Live – Non è la D’Urso. Sono stati in molti ad aver dubitato della sincerità di questa storia d’amore e non manca chi, come Soleil, è dell’idea che Maria Laura abbia ... Leggi su isaechia (Di giovedì 3 dicembre 2020) Sta facendo molto chiacchierare la coppia formata dae la suMaria Laura De Vitis. Di questo legame si era già iniziato a parlare quando il giornalista si trovava nella Casa del Grande Fratello Vip 5. Dopo la sua breve esperienza nel reality,non ha mai nascosto il suo rapporto con la bella 22enne e i due, soprattutto nelle ultime settimane, sono stati spesso ospiti dei salotti televisivi di Barbara D’Urso. La De Vitis è stata accusata da Soleil Sorge di avere una relazione con un noto imprenditore milanese col quale qualche giorno fa ha avuto un confronto proprio nel corso dell’ultima puntata di Live – Non è la D’Urso. Sono stati in molti ad aver dubitato della sincerità di questa storia d’amore e non manca chi, come Soleil, è dell’idea che Maria Laura abbia ...

