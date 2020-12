F1, Kevin Magnussen correrà l’anno prossimo nell’IMSA SportsCar con il Team Ganassi (Di giovedì 3 dicembre 2020) Siamo alla vigilia del penultimo weekend del Mondiale 2020 di F1 a Sakhir e in casa Haas, come si sa, i giochi sono fatti: Mick Schumacher e Nikita Mazepin saranno i piloti dal 2021, mentre sia il francese Romain Grosjean (rimasto coinvolto in un terribile incidente proprio in Bahrain e senza conseguenze) che il danese Kevin Magnussen saranno all’ultima chiamata nel Circus. Magnussen, infatti, ha annunciato che l’anno prossimo correrà nel Campionato IMSA SportsCar ne Team Ganassi, affiancando l’olandese Renger van der Zande su una Cadillac DPi-V.R. Si attende l’ufficialità del terzo pilota che potrebbe essere Scott Dixon e solo per le tre gare endurance previste. Una scuderia molto prestigiosa nel panorama delle corse americane, ... Leggi su oasport (Di giovedì 3 dicembre 2020) Siamo alla vigilia del penultimo weekend del Mondiale 2020 di F1 a Sakhir e in casa Haas, come si sa, i giochi sono fatti: Mick Schumacher e Nikita Mazepin saranno i piloti dal 2021, mentre sia il francese Romain Grosjean (rimasto coinvolto in un terribile incidente proprio in Bahrain e senza conseguenze) che il danesesaranno all’ultima chiamata nel Circus., infatti, ha annunciato chenel Campionato IMSAne, affiancando l’olandese Renger van der Zande su una Cadillac DPi-V.R. Si attende l’ufficialità del terzo pilota che potrebbe essere Scott Dixon e solo per le tre gare endurance previste. Una scuderia molto prestigiosa nel panorama delle corse americane, ...

