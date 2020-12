Wired Trends 2021 sul wellbeing | si può trovare benessere e felicità con wearable e realtà virtuale?

Leggi su wired

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) Nel mondo il 92% delle persone dichiara che essere in salute e sentirsi fisicamente bene è la fonte primaria di. E gli italiani, in particolare, dichiarano per il 90% di fare attivamente qualcosa per mantenersi in forma: i due terzi attraverso un’alimentazione sana ed equilibrata, la metà con attività fisica o movimento e il 40% tramite la prevenzione. Inoltre si è disposti anche a spendere di più, pur di promuovere la propria salute. Sono queste le rilevazioni e le statistiche che hanno fatto da introduzione e apertura – per voce della Healthcare custom leader di Ipsos Stefania Fregosi – al quinto degli appuntamenti con i, la rassegna organizzata daItalia in collaborazione con Ipsos per esplorare le tendenze in corso e quelle che si stanno delineando per ...