Viggo Mortensen sulle polemiche sul suo ruolo gay: "Non sono affari vostri, chi vi dice che sono etero? "

Viggo Mortensen debutta alla regia con il film Falling, da lui scritto e interpretato. La pellicola tratta la storia di Peterson, un omosessuale che si trova a doversi prendere cura di un padre conservatore e omofobo, nel momento in cui mostra segni di demenza senile. E' lo stesso Mortensen a intepretare il ruolo del protagonista, scelta che ha irritato la comunità gay. Un'infuocata polemica si é scagliata contro l'attore-regista, accusato di essersi appropriato di un ruolo che non gli appartiene, e che avrebbe potuto affidare ad un interprete omosessuale. 

La risposta di Viggo Mortensen

Irritato dalle critiche, Mortensen ha risposto: Sentite, questa è l'epoca in cui viviamo e credo sia una cosa salutare sollevare questi temi.

