Vaccino in Gran Bretagna | l' Ema perplessa | ' Controlli troppo rapidi'

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) Arrivata subito la reazione dell'Ema. L'Agenzia europea per i medicinali, incaricata di approvare i vaccini Covid-19 per l'Unione Europea, ha affermato che la sua procedura di approvazione più lunga è ...

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino Gran

Roma, 2 dic. (Adnkronos) - "La questione della Gran Bretagna sui vaccini offre più problemi che risposte. Le dosi distribuite in Gran Bretagna sono 400mila quindi vuol dire che sarà distribuito a ...La Campania in queste ore confida in una riduzione delle restrizioni anti Covid, con il passaggio dall’attuale zona rossa a quella arancione. Il ministro Speranza ha anticipato i contenuti del Dpcm di ...