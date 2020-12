Vaccino Covid Pfizer | Gran Bretagna pronta ma l’Europa frena

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino Covid

Sembra immininente la disponibilità del vaccino anti-Covid, annunciata per gennaio. E per questo, illustrando il Piano strategico per la profilassi alla popolazione, il ministro della Salute, Roberto ...L’ex direttore di Pneumologia avverte: «Per somministrare il medicinale anti-Covid servirà una macchina da guerra, vietato fare errori» ...