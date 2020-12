“Sono stata tradita”, Elisabetta Canalis la confessione inaspettata della showgirl (Di mercoledì 2 dicembre 2020) La vita di Elisabetta Canalis non è stata sempre serena come negli ultimi tempi: ora è una mamma e moglie felice, ma nel passato è stata tradita molte volte. Elisabetta Canalis è felicemente sposata con il chirurgo Brian Perri ed è madre di Skyler, una bellissima bambina molto vivace. Nel suo passato, però, c’è una L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di mercoledì 2 dicembre 2020) La vita dinon èsempre serena come negli ultimi tempi: ora è una mamma e moglie felice, ma nel passato ètradita molte volte.è felicemente sposata con il chirurgo Brian Perri ed è madre di Skyler, una bellissima bambina molto vivace. Nel suo passato, però, c’è una L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

direzioneprc : FORZA LIDIA! La nostra cara compagna Lidia Menapace è ricoverata in ospedale a Bolzano. Anche lei è stata colpita… - mante : Anche oggi sono morte quasi 800 persone ma ormai la notizia è stata normalizzata e nessuno ci bada più - peppeprovenzano : #1dicembre 1955, Montgomery, Alabama. #RosaParks rifiutò di alzarsi per lasciare il posto sul bus a un bianco. Ci… - sallydrapper : Cioè non sto neanche trovando i video esilaranti di MTR sessuologa o quelli di Giulia che parla della paura del fut… - kscarlett22_ : @moonylvpin_ @xannaass @Silvia_Mio86 @OnceUponATeddy Ma infatti i suoi fan si aggrappano pure al fatto che lei e Ri… -

Ultime Notizie dalla rete : “Sono stata Packlink in collaborazione con PayPal lancia una nuova piattaforma di spedizioni in Italia, Spagna, Francia e Portogallo Fortune Italia