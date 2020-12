“Raistereonotte – Il libro” in uscita

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 2 dicembre 2020)– Ilsarà presto disponibile nelle librerie e sui siti online. È dedicato al programma radiofonico Rai che ha contraddistinto più di una decade nell’evoluzione della stereofonia in Italia. Tuttora, poi, costituisce il punto di riferimento transgenerazionale di moltissimi ascoltatori. È ina dicembre per Iacobelli Editore– Il, a cura di Giampiero Vigorito e dei conduttori della trasmissione di Radio Rai in onda dal 1982 al 1995. Con la prefazione di Carlo Massarini, Raistereonotte raccoglie curiosità, retroscena e testimonianze dei collaboratori storici che si sono alternati per 14 anni ai microfoni del programma trasmesso in diretta dagli studi di via Po 14 a Roma. Tra gli autori figurano Ernesto Assante, Marco Boccitto, Stefano Bonaugura, ...