Quando serve l’autocertificazione a Natale (Di mercoledì 2 dicembre 2020) L’attesa del DPCM di Natale è già Natale? Mentre si aspetta che siano rese note ufficialmente le restrizioni previste dal governo per le festività natalizie, tra le quali probabilmente ci sarà il divieto di spostarsi dal proprio comune il 25 e il 31 dicembre, ecco la spiegazione del Messaggero che chiarisce in quale caso è necessaria l’autocertificazione: P er spostarsi all’interno delle Regioni cui è stato assegnato il colore giallo non è necessaria autocertificazione se non dalle 22 alle 5. E questo elemento va tenuto bene a mente perché se i dati dell’epidemia dovessero continuare a scendere a Natale quasi tutte le Regioni dovrebbero essere “gialle”. Diverso è il discorso se si superano i confini della propria Regione di residenza: in questo caso l’autocertificazione serve ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 2 dicembre 2020) L’attesa del DPCM diè già? Mentre si aspetta che siano rese note ufficialmente le restrizioni previste dal governo per le festività natalizie, tra le quali probabilmente ci sarà il divieto di spostarsi dal proprio comune il 25 e il 31 dicembre, ecco la spiegazione del Messaggero che chiarisce in quale caso è necessaria: P er spostarsi all’interno delle Regioni cui è stato assegnato il colore giallo non è necessaria autocertificazione se non dalle 22 alle 5. E questo elemento va tenuto bene a mente perché se i dati dell’epidemia dovessero continuare a scendere aquasi tutte le Regioni dovrebbero essere “gialle”. Diverso è il discorso se si superano i confini della propria Regione di residenza: in questo caso...

