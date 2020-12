Moody’s, outlook negativo per le banche europee nel 2021 (Di mercoledì 2 dicembre 2020) (Teleborsa) – Moody’s ha annunciato outlook negativo per le banche dell’area dell’euro, del Regno Unito, dei paesi nordici e dei paesi dell’Europa centro-orientale per il 2021. Gli istituti dovranno affrontare “un clima economico difficile causato della lenta ripresa economica, dai crescenti problemi della qualità del credito e delle indebolite prospettive di redditività, ha affermato la società di ratig in un rapporto pubblicato oggi. In tutta l’area euro, “la performance dei prestiti si indebolirà, mentre la debole redditività dovuta alle inefficienze croniche sarà aggravata dall’aumento dei default e dalla contrazione dei margini di interesse netti”, secondo Moody’s, che indica la strada della riduzione dei costi e degli investimenti digitali come parziale soluzione per contrastare ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 2 dicembre 2020) (Teleborsa) –ha annunciatoper ledell’area dell’euro, del Regno Unito, dei paesi nordici e dei paesi dell’Europa centro-orientale per il. Gli istituti dovranno affrontare “un clima economico difficile causato della lenta ripresa economica, dai crescenti problemi della qualità del credito e delle indebolite prospettive di redditività, ha affermato la società di ratig in un rapporto pubblicato oggi. In tutta l’area euro, “la performance dei prestiti si indebolirà, mentre la debole redditività dovuta alle inefficienze croniche sarà aggravata dall’aumento dei default e dalla contrazione dei margini di interesse netti”, secondo, che indica la strada della riduzione dei costi e degli investimenti digitali come parziale soluzione per contrastare ...

