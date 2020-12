Lazio, Milinkovic-Savic: «Felici del pareggio. Ma c’è un po’ di rammarico» (Di giovedì 3 dicembre 2020) Sergej Milinkovic-Savic, centrocampista della Lazio, ha commentato il pareggio ottenuto in Champions League contro il Borussia Dortmund: le sue dichiarazioni Sergej Milinkovic-Savic, centrocampista della Lazio, ha commentato ai microfoni di Lazio Style Channel il pareggio ottenuto in Champions League contro il Borussia Dortmund. PRESTAZIONE – «Secondo tempo abbiamo fatto molto meglio, abbiamo avuto occasioni e iniziato a giocare, poi Ciro ha fatto gol su rigore. Con un punto andiamo tutti Felici a casa. Il gol ci ha aiutato, eravamo in un buon momento, potevamo farne un altro ma torniamo con un sorriso». rammarico – « Sì, però come detto, siamo contenti. Cerchiamo di fare l’ultima ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 3 dicembre 2020) Sergej, centrocampista della, ha commentato ilottenuto in Champions League contro il Borussia Dortmund: le sue dichiarazioni Sergej, centrocampista della, ha commentato ai microfoni diStyle Channel ilottenuto in Champions League contro il Borussia Dortmund. PRESTAZIONE – «Secondo tempo abbiamo fatto molto meglio, abbiamo avuto occasioni e iniziato a giocare, poi Ciro ha fatto gol su rigore. Con un punto andiamo tuttia casa. Il gol ci ha aiutato, eravamo in un buon momento, potevamo farne un altro ma torniamo con un sorriso».– « Sì, però come detto, siamo contenti. Cerchiamo di fare l’ultima ...

