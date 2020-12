La patrimoniale non è solo una cosa popolare e di sinistra, è necessaria (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Intanto, un po’ di chiarezza: l’emendamento della discordia cancellerebbe l’Imu, l’imposta di bollo sui conti correnti e di deposito titoli. Al loro posto prevede una tassa progressiva solo su quei patrimoni dal valore di 500 mila euro in su. Il fantomatico furto sarebbe dello 0,2% per la prima fascia, ovvero da 500 mila a 1 milione di patrimonio posseduto, fino al 2% per quelli oltre i 50 milioni di euro. Quelli che vi dicono che è un crimine, omettono di rispondere a un’altra domanda: come si ripaga il debito prodotto dalla pandemia? L’ultima volta la ricetta è stata semplice quanto brutale e ingiusta: tagli lineari nei servizi pubblici, investimenti, ricerca, salute. Da calabrese, ne so qualcosa. Il risultato è che la scorsa crisi l’ha pagata chi lavora per vivere, dal ceto medio in giù. Nel frattempo la minoranza più ricca della popolazione è ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Intanto, un po’ di chiarezza: l’emendamento della discordia cancellerebbe l’Imu, l’imposta di bollo sui conti correnti e di deposito titoli. Al loro posto prevede una tassa progressivasu quei patrimoni dal valore di 500 mila euro in su. Il fantomatico furto sarebbe dello 0,2% per la prima fascia, ovvero da 500 mila a 1 milione di patrimonio posseduto, fino al 2% per quelli oltre i 50 milioni di euro. Quelli che vi dicono che è un crimine, omettono di rispondere a un’altra domanda: come si ripaga il debito prodotto dalla pandemia? L’ultima volta la ricetta è stata semplice quanto brutale e ingiusta: tagli lineari nei servizi pubblici, investimenti, ricerca, salute. Da calabrese, ne so qual. Il risultato è che la scorsa crisi l’ha pagata chi lavora per vivere, dal ceto medio in giù. Nel frattempo la minoranza più ricca della popolazione è ...

ricpuglisi : Si parla di patrimoniale e non di spending review, naturalmente. Un paese che non cresce, schiavizzato dal settore statale. - NicolaPorro : La proposta di #patrimoniale non ha raccolto grossi entusiasmi. Ma il ceto medio ha molto da temere: ecco da dove a… - gennaromigliore : Una #patrimoniale ora come ora sarebbe non solo inefficace, ma anche controproducente. Il nostro obiettivo deve ess… - IlSacroVate : RT @bravimabasta: La patrimoniale è quella cosa per cui, se li hai guadagnati onestamente, non hai paura della patrimoniale. - Alberto95Zan : RT @bravimabasta: La patrimoniale è quella cosa di cui non ho paura perché ho sempre pagato le tasse e quindi non ha abbastanza patrimoni d… -

