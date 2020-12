Istituto Confucio | Masini | “Noi spie? Insegniamo lingue e cultura”

Leggi su urbanpost

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) Lingua e cultura. Tradizioni e calligrafia. Pensiero filosofico. La Cina a Roma. Un insegnamento con una forte impronta cinese in un Paese in cui esiste la “libertà accademica”. “Il nostroha un fortissimo carattere linguistico e letterario, sostanzialmente tutte le attività che facciamo sono concentrate sulla lingua e la cultura tradizionale o moderna. E a me non è mai capitato che mi abbiamo detto di non fare questo o non fare quell’altro. Nel nostro sistema esiste la libertà accademica”. Ed è al contempo normale che “i docenti cinesi siano invogliati a diffondere una certa idea del loro Paese”. Parla così con l’Adnkronos Federico, direttore italiano dell’presso l’Università Sapienza di Roma. E’ questo l’“più longevo d’Europa”, con ...