Il caos dei laboratori | Sos contagi fantasma

Leggi su ilgiornale

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) Maria Sorbi Reagenti scaduti, materiali per i tamponi mal conservati e tecnici dio abusivi. Le irregolarità riscontrate dai Nas nei centri di analisi anti Covid sono parecchie Reagenti scaduti, materiali per i tamponi mal conservati e tecnici dio abusivi. Le irregolarità riscontrate dai Nas nei centri di analisi anti Covid sono parecchie. Ma ce n'è una che fa male più delle altre: anche nel momento in cui un paziente risultava positivo alle analisi, il suo nome non veniva nemmeno comunicato all'Ats e non finiva nei bollettini ufficiali sull'andamento della pandemia. Quella mancata comunicazione affidava al buon senso del singolo cittadino la scelta di isolarsi in quarantena fiduciaria o no. Insomma, può anche darsi che questa sciatteria nella gestione dei dati abbia contribuito a far lievitare i ...