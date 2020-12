George Clooney sarà Batman in The Flash? Risponde l’attore (Di mercoledì 2 dicembre 2020) George Clooney torna a fare ironia sul suo Batman e sui suoi famigerati capezzoli di fronte all’ipotesi di comparire di nuovo nei panni del supereroe nel film su The Flash. Empire intervista, George per la promozione del suo The Midnight Sky a Natale su Netflix, e gli ha domandato se anche il suo Batman fosse previsto nel prossimo The Flash, insieme agli altri. La risposta è bizzarra ed esilarante allo stesso tempo, in puro stile George. Cosa ha detto George Clooney? “È buffo, noterete che non mi hanno chiamato! Per una qualche ragione non mi hanno chiamato. I miei capezzoli non sono richiesti. Ascoltate: mai dire mai per certe cose. Per questa lo dico”. Si riferiva ai bat-capezzoli ben visibili in rilievo sul ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di mercoledì 2 dicembre 2020)torna a fare ironia sul suoe sui suoi famigerati capezzoli di fronte all’ipotesi di comparire di nuovo nei panni del supereroe nel film su The. Empire intervista,per la promozione del suo The Midnight Sky a Natale su Netflix, e gli ha domandato se anche il suofosse previsto nel prossimo The, insieme agli altri. La risposta è bizzarra ed esilarante allo stesso tempo, in puro stile. Cosa ha detto? “È buffo, noterete che non mi hanno chiamato! Per una qualche ragione non mi hanno chiamato. I miei capezzoli non sono richiesti. Ascoltate: mai dire mai per certe cose. Per questa lo dico”. Si riferiva ai bat-capezzoli ben visibili in rilievo sul ...

