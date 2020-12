Gantz e Netanyahu ai ferri corti. Israele verso le urne (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Se la situazione politica palestinese è congelata da quasi 15 anni (le ultime elezioni presidenziali si sono tenute nel 2005 mentre le parlamentare più recenti, datate 2006, hanno prodotto una sanguinosa guerra civile), quella israeliana è l’esatto opposto. Lo Stato ebraico potrebbe tenere da qui a marzo le quarte consultazioni per la Knesset in soli due anni. L’ANNUNCIO DI Gantz Ieri sera il ministro della Difesa Benny Gantz ha annunciato che oggi il suo partito, Blu-bianco, avrebbe votato a favore dello scioglimento del Parlamento a sette mesi dalla nascita del governo di coalizione con il Likud. Una mozione presentata dall’ex compagno di partito Yair Lapid, uscito proprio perché contrario a governare con il Likud. Il leader centrista, ex capo di stato maggiore delle Forze armate israeliane, ha accusato Netanyahu di aver “infranto le ... Leggi su formiche (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Se la situazione politica palestinese è congelata da quasi 15 anni (le ultime elezioni presidenziali si sono tenute nel 2005 mentre le parlamentare più recenti, datate 2006, hanno prodotto una sanguinosa guerra civile), quella israeliana è l’esatto opposto. Lo Stato ebraico potrebbe tenere da qui a marzo le quarte consultazioni per la Knesset in soli due anni. L’ANNUNCIO DIIeri sera il ministro della Difesa Bennyha annunciato che oggi il suo partito, Blu-bianco, avrebbe votato a favore dello scioglimento del Parlamento a sette mesi dalla nascita del governo di coalizione con il Likud. Una mozione presentata dall’ex compagno di partito Yair Lapid, uscito proprio perché contrario a governare con il Likud. Il leader centrista, ex capo di stato maggiore delle Forze armate israeliane, ha accusatodi aver “infranto le ...

