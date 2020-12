Fronda M5s sul Mes fa tremare governo, una settimana per mediare (Di mercoledì 2 dicembre 2020) La lettera dei dissidenti M5s contro il Mes è una doccia fredda per il premier Giuseppe Conte e anche per gli alleati di governo. Premier e partiti di maggioranza erano convinti che il sì alla riforma dettato da Vito Crimi fosse sufficiente a superare senza incidenti il voto del 9 dicembre, ma il nuovo strappo rimette tutto in discussione e a questo punto l'apprensione c'è, eccome. Soprattutto al Senato, dove la maggioranza è risicata. Il punto fermo, per il governo, è che il 9 si vota, non ci può essere alcun rinvio del pronunciamento sulla riforma del Mes.L'Ue non lo accetterebbe e Pd e Iv non acconsentirebbero mai a rimandare ulteriormente. Il lavoro, adesso, è soprattutto a livello di "moral suasion", si cerca di limitare i danni, evitando almeno il voto contrario dei ribelli. "Servono confronto e pazienza, manca ancora una ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 2 dicembre 2020) La lettera dei dissidenti M5s contro il Mes è una doccia fredda per il premier Giuseppe Conte e anche per gli alleati di. Premier e partiti di maggioranza erano convinti che il sì alla riforma dettato da Vito Crimi fosse sufficiente a superare senza incidenti il voto del 9 dicembre, ma il nuovo strappo rimette tutto in discussione e a questo punto l'apprensione c'è, eccome. Soprattutto al Senato, dove la maggioranza è risicata. Il punto fermo, per il, è che il 9 si vota, non ci può essere alcun rinvio del pronunciamento sulla riforma del Mes.L'Ue non lo accetterebbe e Pd e Iv non acconsentirebbero mai a rimandare ulteriormente. Il lavoro, adesso, è soprattutto a livello di "moral suasion", si cerca di limitare i danni, evitando almeno il voto contrario dei ribelli. "Servono confronto e pazienza, manca ancora una ...

