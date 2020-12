Elisabetta Gregoraci critica le dimensioni intime di Zelletta: “Niente di che, Pierpaolo batte tutti” (VIDEO) (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Elisabetta Gregoraci fa dei commenti spinti su Andrea Zelletta e Pierpaolo Pretelli A quanto pare Elisabetta Gregoraci rimarrà all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5 solo un’altra settimana. Infatti, stando a quanto rivelato a Pierpaolo Pretelli lunedì 7 dicembre la soubrette calabrese dovrebbe abbandonare il gioco. Nel frattempo, però, l’ex moglie di Flavio Briatore ha lasciato tutti a bocca aperta quando dopo quasi 80 giorni dal suo ingresso si è ritrovata a commentare le doti nascoste di Andrea Zelletta. L’ex tronista di Uomini e Donne è entrato in camera con addosso solo un paio di mutande, quindi è scattato il paragone con quelle dell’ex Velino di Striscia la Notizia. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa è accaduto accaduta l’altra ... Leggi su kontrokultura (Di mercoledì 2 dicembre 2020)fa dei commenti spinti su AndreaPretelli A quanto parerimarrà all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5 solo un’altra settimana. Infatti, stando a quanto rivelato aPretelli lunedì 7 dicembre la soubrette calabrese dovrebbe abbandonare il gioco. Nel frattempo, però, l’ex moglie di Flavio Briatore ha lasciato tutti a bocca aperta quando dopo quasi 80 giorni dal suo ingresso si è ritrovata a commentare le doti nascoste di Andrea. L’ex tronista di Uomini e Donne è entrato in camera con addosso solo un paio di mutande, quindi è scattato il paragone con quelle dell’ex Velino di Striscia la Notizia. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa è accaduto accaduta l’altra ...

Parpiglia : #gfivp io so chi ha ragione in questa rissa #gregoraci vs #salemi . ELISABETTA PERCHÉ SO... perché c ero... Amen - Soverato : Gf Vip, furibonda lite tra Elisabetta Gregoraci e Rosalinda Cannavò - seiunaparacula : Mi chiedevo come fosse possibile che una persona come Elisabetta Gregoraci avesse dei fan Ci ho avuto a che fare i… - AminaS53215660 : RT @AtlantisProm: “Tutti vogliono avere Elisabetta Gregoraci come amica, come se fosse la regina Elisabetta. Ma dai, scendi un po’ dalle nu… - ___BrOwNiE9___ : Tutte gelose di Elisabetta Gregoraci, prossimamente su Real Time?? #GFVIP -