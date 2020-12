"Ecco qual è il nostro compito". Addio di Ficarra e Picone a "Striscia", la risposta che spiega molte cose: nel mirino c'è Mediaset? (Di mercoledì 2 dicembre 2020) È per certo la notizia televisiva della settimana: Ficarra e Picone lasciano Striscia la Notizia, Addio (probabilmente definitivo) dopo 15 anni e 17 edizioni. E subito dopo la notizia del loro annuncio dell'Addio al tg satirico di Canale 5 (questo venerdì l'ultima puntata) Ecco fiorire dubbi, retroscena, sussurri circa le motivazioni che li avrebbero spinti a lasciare. Ficarra e Picone, però, dicono la loro in un'intervista al Corriere della Sera, in cui riferendosi al passo indietro spiegano: "Sono trascorsi 15 anni, nel nostro lavoro ogni tanto ci sta di rimescolare le carte. Era venuto il momento. È una scelta ponderata, che non è arrivata all'improvviso". Quando chiedono al duo comico siciliano come sia ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 2 dicembre 2020) È per certo la notizia televisiva della settimana:lascianola Notizia,(probabilmente definitivo) dopo 15 anni e 17 edizioni. E subito dopo la notizia del loro annuncio dell'al tg satirico di Canale 5 (questo venerdì l'ultima puntata)fiorire dubbi, retroscena, sussurri circa le motivazioni che li avrebbero spinti a lasciare., però, dicono la loro in un'intervista al Corriere della Sera, in cui riferendosi al passo indietrono: "Sono trascorsi 15 anni, nellavoro ogni tanto ci sta di rimescolare le carte. Era venuto il momento. È una scelta ponderata, che non è arrivata all'improvviso". Quando chiedono al duo comico siciliano come sia ...

ElioLannutti : RT @andreadeugeni: Qual è il male oscuro di #UniCredit in Borsa? A un anno dal lancio della nuova strategia Team 23 perde il -36,7%,il dopp… - Affaritaliani : RT @andreadeugeni: Qual è il male oscuro di #UniCredit in Borsa? A un anno dal lancio della nuova strategia Team 23 perde il -36,7%,il dopp… - andreadeugeni : Qual è il male oscuro di #UniCredit in Borsa? A un anno dal lancio della nuova strategia Team 23 perde il -36,7%,il… - frafacchini : #Smartworking: ecco qual è il segreto - luca_passani : @ungarospinato Ho seguito la cosa da vicino e ho scritto articoli in proposito arrivando alla conclusione che 'qual… -

Ultime Notizie dalla rete : Ecco qual Jon Bon Jovi: “ecco qual è il più grande errore commesso nella mia vita” R3M Capolarato tra i pachistani e omicidio: scatta il blitz, ecco le accuse

Un'associazione per delinquere finalizzata, formata da pachistani che imponevano la propria egemonia su propri connazionali.

Contributi per città turistiche Ecco come accedere agli aiuti

Contributi a fondo perduto dal Governo per gli operatori che hanno subito un danno sul fronte del turismo. L’amministrazione comunale, anche su richiesta delle associazioni di categoria, ha provveduto ...

Un'associazione per delinquere finalizzata, formata da pachistani che imponevano la propria egemonia su propri connazionali.Contributi a fondo perduto dal Governo per gli operatori che hanno subito un danno sul fronte del turismo. L’amministrazione comunale, anche su richiesta delle associazioni di categoria, ha provveduto ...