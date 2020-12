Doppio ciclone su Italia, un altro venerdì. Nevicate forti, nubifragi. FREDDO invernale (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Ci siamo, siamo entrati nel vivo del primo peggioramento di dicembre. Le condizioni meteo sono già peggiorate a partire dal Nord, la Sardegna, il Lazio, la Toscana, e rapidamente verso il resto del Centro Italia. La neve è caduta su buona parte del Nord Italia, compresa la Valle Padana, da ovest ad est, sino al Friuli. Il manto bianco copre sopratutto la bassa Val Padana e quella del settore meridionale. L’Appennino settentrionale. Un vortice di aria fredda si è tuffato sul Mar Ligure dove ha generato una bassa pressione particolarmente profonda. Struttura che poi sta scivolando sul Tirreno, così facendo determinerà condizioni di maltempo praticamente ovunque. Per avere un’idea più precisa dell’entità e della distribuzione dei fenomeni ovviamente dobbiamo dare un’occhiata ai modelli matematici a più alta risoluzione, modelli che confermano i timori ... Leggi su meteogiornale (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Ci siamo, siamo entrati nel vivo del primo peggioramento di dicembre. Le condizioni meteo sono già peggiorate a partire dal Nord, la Sardegna, il Lazio, la Toscana, e rapidamente verso il resto del Centro. La neve è caduta su buona parte del Nord, compresa la Valle Padana, da ovest ad est, sino al Friuli. Il manto bianco copre sopratutto la bassa Val Padana e quella del settore meridionale. L’Appennino settentrionale. Un vortice di aria fredda si è tuffato sul Mar Ligure dove ha generato una bassa pressione particolarmente profonda. Struttura che poi sta scivolando sul Tirreno, così facendo determinerà condizioni di maltempo praticamente ovunque. Per avere un’idea più precisa dell’entità e della distribuzione dei fenomeni ovviamente dobbiamo dare un’occhiata ai modelli matematici a più alta risoluzione, modelli che confermano i timori ...

