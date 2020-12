Delitto d’onore | quando la violenza era legittima

Leggi su dilei

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) Ilera descritto dall’articolo 587 del Codice Penale Italiano, il cosiddetto codice Rocco, ed è stato abrogato nel 1981, in una stagione di grandi riforme verso la salvaguardia dei diritti delle donne. Qualche anno prima, infatti, il referendum del 1974 aveva reso legale il divorzio anche nel nostro Paese e l’anno dopo, nel 1982, sarebbe stata approvata la riforma del diritto di famiglia. L’articolo 587 sulprevedeva una pena ridotta per chi, “nello stato d’ira determinato dall’offesa recata all’onor suo o della famiglia”, cagionasse la morte del coniuge, della figlia o della sorella “nell’atto in cui ne scopre la ilrelazione carnale” e delle persone che erano con lei in tale relazione. In altre parole, nel nostro Paese, fino a quasi 40 anni fa, la pena per ...