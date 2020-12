“De Luca caudillo”: Federlab contro la decisione dei test rapidi in farmacia (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “L’augusto ‘caudillo’ di palazzo Santa Lucia, non più tardi di venerdì scorso, durante la solita liturgia che officia via Facebook, si è scagliato contro le ‘regioni canaglia’ che aumentano fraudolentemente il numero dei tamponi effettuati gonfiandoli con i test rapidi che, ipse dixit, sono del tutto inutili. Ora, lo stesso accusatore ha pensato bene di fare dietrofront promuovendo un protocollo con Federfarma ed Assofarma con il quale non solo afferma che i tamponi rapidi sono buoni ma che addirittura è necessario farli non già nei perfidi ed avidi laboratori di analisi cliniche, bensì nelle farmacie. Sì, avete letto bene: nelle farmacie”. E’ parte di una nota stampa a firma del presidente di Federlab Italia, Gennaro Lamberti, nella quale vengono ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “L’augusto ‘caudillo’ di palazzo Santa Lucia, non più tardi di venerdì scorso, durante la solita liturgia che officia via Facebook, si è scagliatole ‘regioni canaglia’ che aumentano fraudolentemente il numero dei tamponi effettuati gonfiandoli con iche, ipse dixit, sono del tutto inutili. Ora, lo stesso accusatore ha pensato bene di fare dietrofront promuovendo un protocollo con Federfarma ed Assofarma con il quale non solo afferma che i tamponisono buoni ma che addirittura è necessario farli non già nei perfidi ed avidi laboratori di analisi cliniche, bensì nelle farmacie. Sì, avete letto bene: nelle farmacie”. E’ parte di una nota stampa a firma del presidente diItalia, Gennaro Lamberti, nella quale vengono ...

