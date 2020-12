34 invitati, 21 positivi: così un pranzo di nozze a Pavia si è trasformato in focolaio (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Per chi non teme il pericolo contagio ai cenoni di Natale e Capodanno, risulterà istruttiva una vicenda avvenuta a inizio ottobre: di 34 invitati a un pranzo nuziale, 21 sono tornati a casa contagiati dal virus: il focolaio, con i successivi contatti degli infetti inconsapevoli, si è poi allargato a 48 positivi. Il caso, riportato dal Corriere della sera, è stato descritto da Maicol Andrea Rossi, tirocinante della scuola di specializzazione in Igiene e medicina preventiva presso l’Osservatorio epidemiologico di Vercelli. Per Fabrizio Faggiano, professore di Medicina Traslazionale Università del Piemonte Orientale, è la dimostrazione di quanto sia pericolosa la convivialità, specie nella stagione invernale: “Il coronavirus va a nozze in situazioni come queste che mettono insieme diversi fattori di ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Per chi non teme il pericolo contagio ai cenoni di Natale e Capodanno, risulterà istruttiva una vicenda avvenuta a inizio ottobre: di 34a unnuziale, 21 sono tornati a casa contagiati dal virus: il, con i successivi contatti degli infetti inconsapevoli, si è poi allargato a 48. Il caso, riportato dal Corriere della sera, è stato descritto da Maicol Andrea Rossi, tirocinante della scuola di specializzazione in Igiene e medicina preventiva presso l’Osservatorio epidemiologico di Vercelli. Per Fabrizio Faggiano, professore di Medicina Traslazionale Università del Piemonte Orientale, è la dimostrazione di quanto sia pericolosa la convivialità, specie nella stagione invernale: “Il coronavirus va ain situazioni come queste che mettono insieme diversi fattori di ...

