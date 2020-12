Viabilità Roma Regione Lazio del 01-12-2020 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 1 dicembre 2020)DEL 01 DICEMBREORE 10:20 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. PERMANGONO FORTI DISAGI SULLA PONTINA DOVE SI STA IN CODA PER UN GRAVE INCIDENTE TRA VIA DEI RUTULI E TRIGORIA IN DIREZIONE. CHIUSO IL TRATTO DI STRADA, TRAFFICO DEVIATO SULLA PONTINA VECCHIA E LAURENTINA. SULLA FLAMINIA CODE ALL’ALTEZZA DI QUARTICCIOLO IN DIREZIONE; SULLA CASSIA TRAFFICO INTENSO TRA OLGIATA E VIA DI GROTTAROSSA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; SULLA CASILINA SI PROCEDE A RILENTO TRA FINOCCHIO E TORRE GAIA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; TRAFFICO INTENSO SULLA VIA APPIA NEL TRATTO COMPRESO TRA ALBANO LAZIALE E FRATTOCCHIE VERSO LA CAPITALE; SULLA NETTUNENSE SI PROCEDE IN COLONNA NEI PRESSI DEI CENTRI ABITATI DI ...