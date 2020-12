Viabilità Roma Regione Lazio del 01-12-2020 ore 09 | 15

Leggi su romadailynews

(Di martedì 1 dicembre 2020)DEL 01 DICEMBREORE 09:05 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. SULL’AUTOSTRADA A1 FIRENZE-8 KM DI CODE A SEGUITO DI UN INCIDENTE, TRA ATTIGLIANO E ORTE IN DIREZIONE. USCITA OBBLIGATORIA PER I MEZZI LEGGERI: ORVIETO. USCITA OBBLIGATORIA PER I MEZZI PESANTI: VALDICHIANA ANCORA FORTI DISAGI SULLA PONTINA DOVE, PER UN GRAVE INCIDENTE, SI SONO FORMATE LUNGHE CODE TRA VIA VALLELATA E TRIGORIA IN DIREZIONE. CHIUSO IL TRATTO DI STRADA, TRAFFICO DEVIATO SULLA PONTINA VECCHIA E LAURENTINA. SULLA DIRAMAZIONE-NORD DELL’A1 CODE TRA SETTEBAGNI E L’ALLACCIO COL RACCORDO CON DIFFICOLTA’ D’IMMISSIONE SULLO STESSO; SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO INTENSO IN ...