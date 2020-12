Traffico Roma del 01-12-2020 ore 18 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 1 dicembre 2020) LuceverdeBuonasera dalla redazione sul Raccordo Anulare rallentamenti perintenso dallo svincolo per Colombo fino allanina in carreggiata esterna in carreggiata interna di attratti dalla che si avvisa la Salaria e tra Nomentana e La Rustica rallentamenti per un incidente sul viale del Muro Torto in direzione del Policlinico si rallenta anche sulla via Tiburtina per un altro incidente all’altezza di via Sante Bargellini direzione centrorallentato sull’intero tratto di via Cilicia direzione San Giovanni fino a giovedì 3 dicembre per lavori notturni dalle 21 alle 6 sul tratto Urbano della A24 chiusa la galleria Pittaluga il tunnel che collega con la tangenziale est per i dettagli di tutte le informazioni necessarie per spostarsi potete consultare il sitopunto ...