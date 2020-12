Roma, lo fermano per un controllo ma lui getta la cocaina dall’auto: arrestato 42enne (Di martedì 1 dicembre 2020) E’ stato fermato nei pressi della stazione ferroviaria Ostiense dai poliziotti insospettiti dal suo comportamento anomalo. Ma lui, un cittadino italiano di 42 anni, con vari precedenti di polizia, ha tentato di disfarsi, gettandoli dall’auto, di alcuni involucri di cocaina. Per questo motivo l’uomo è stato arrestato dagli agenti della Squadra di Polizia Giudiziaria del Compartimento Polizia Ferroviaria per il Lazio, per il reato di detenzione ai fini spaccio di sostanze stupefacenti. I fatti I poliziotti, mentre si stavano recando, per un controllo, nella stazione ferroviaria di Roma Ostiense, da Termini, hanno notato un anomalo comportamento del conducente di un’autovettura nei confronti della donna in macchina con lui. Fermato dai poliziotti, l’uomo ha tentato di disfarsi, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 1 dicembre 2020) E’ stato fermato nei pressi della stazione ferroviaria Ostiense dai poliziotti insospettiti dal suo comportamento anomalo. Ma lui, un cittadino italiano di 42 anni, con vari precedenti di polizia, ha tentato di disfarsi,ndoli, di alcuni involucri di. Per questo motivo l’uomo è statodagli agenti della Squadra di Polizia Giudiziaria del Compartimento Polizia Ferroviaria per il Lazio, per il reato di detenzione ai fini spaccio di sostanze stupefacenti. I fatti I poliziotti, mentre si stavano recando, per un, nella stazione ferroviaria diOstiense, da Termini, hanno notato un anomalo comportamento del conducente di un’autovettura nei confronti della donna in macchina con lui. Fermato dai poliziotti, l’uomo ha tentato di disfarsi, ...

poliziadistato : Roma, agenti della #Poliziaferroviaria si fermano ad aiutare un signore anziano con la gomma forata. Lui non riesce… - lucianonobili : E dopo il disastro #MetroC, oggi si fermano tre stazioni della #Metro A. Ovviamente senza mezzi sostituivi e con ri… - CorriereCitta : Roma, lo fermano per un controllo ma lui getta la cocaina dall’auto: arrestato 42enne - a_antonucci1926 : RT @poliziadistato: Roma, agenti della #Poliziaferroviaria si fermano ad aiutare un signore anziano con la gomma forata. Lui non riesce a c… - ilRomanistaweb : #Roma, riparte la conta degli indisponibili: si fermano anche #Mancini e #Veretout I giallorossi perdono in un col… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma fermano HTTP/1.1 Server Too Busy