Orrore in strada, un 71enne si suicida dandosi fuoco con la benzina (Di martedì 1 dicembre 2020) Un uomo si è cosparso di benzina contenuta in una tanica e si è dato fuoco accanto alla sua auto a Gravina di Catania. È stato trovato dai passanti Un pensionato di 71 anni si è tolto la vita dandosi a fuoco nel Catanese, a Gravina di Catania. Sceso dall’auto si è cosparso con il L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di martedì 1 dicembre 2020) Un uomo si è cosparso dicontenuta in una tanica e si è datoaccanto alla sua auto a Gravina di Catania. È stato trovato dai passanti Un pensionato di 71 anni si è tolto la vitanel Catanese, a Gravina di Catania. Sceso dall’auto si è cosparso con il L'articolo proviene da YesLife.it.

anna30048679 : RT @fanpage: Orrore in strada Gravina di Catania, uomo si suicida dandosi fuoco con la benzina - fanpage : Orrore in strada Gravina di Catania, uomo si suicida dandosi fuoco con la benzina - irisdg81 : @gualtierieurope @GiuseppeConteIT il #mes non lo vogliamo ed il parlamento si è espresso anche in aramaico!!! Nemme… - JayDoctopus : @marcodieg “La strada giusta” è un concetto che personalmente mi fa orrore. Però, se posso permettermi, hai mancato… - Sperling_Kupfer : Un padre che ha conosciuto l'orrore della guerra, un figlio che ha smarrito la strada. Un #Romanzo commovente sul v… -

Ultime Notizie dalla rete : Orrore strada Orrore in strada Gravina di Catania, uomo si suicida dandosi fuoco con la benzina Fanpage.it Orrore in strada Gravina di Catania, uomo si suicida dandosi fuoco con la benzina

Terribile episodio nelle scorse ore nel Catanese dove un uomo si è suicidato in strada dandosi fuoco accanto alla sua auto appena parcheggiata. Il dramma si è consumato tra le strade di Gravina di ...

India, orrore in Rajasthan: violentata e strangolata una bimba di otto anni

Malgrado la legge indiana sullo stupro sia stata inasprita tre anni fa e preveda la pena capitale se la vittima è minore e muore in seguito alle ...

Terribile episodio nelle scorse ore nel Catanese dove un uomo si è suicidato in strada dandosi fuoco accanto alla sua auto appena parcheggiata. Il dramma si è consumato tra le strade di Gravina di ...Malgrado la legge indiana sullo stupro sia stata inasprita tre anni fa e preveda la pena capitale se la vittima è minore e muore in seguito alle ...